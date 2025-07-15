العرض العالمي الأول لفيلم اغتراب بمهرجان لوكارنو السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

يشهد الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي عرضه العالمي الأول في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا (6 - 16 أغسطس) في برنامج فيوري كونكورسو الذي يُمثل مختبرًا لمزج جميع الأنواع الفنية وأشكال السرد المتنوعة

تدور أحداث الفيلم في تونس، حيث يلقى عامل مصرعه إثر حادث مأساوي داخل مصنع صلب، وينطلق زميله محمد، في رحلة ثأر سعيًا للعدالة والحقيقة، بينما قطعة من المعدن الناتجة عن الحادث تستقر في رأسه وتبدأ بالصدأ تدريجيًا

الفيلم من تأليف وإخراج مهدي هميلي وإنتاج مفيدة فضيلة لشركات الإنتاج يول فيلم هاوس (تونس) وتارانتولا (لوكسمبورج) وفولت فيلم (فرنسا).

تُعد هذه المشاركة الثانية لهميلي بالمهرجان، بعد مشاركة فيلمه الروائي الطويل الأول أطياف بالمسابقة الرسمية للدورة الـ74. تلقى الفيلم دعمًا من عدة جهات منها فيلم فاند لوكسمبورغ، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (فرنسا)، والمركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، وصندوق البحر الأحمر، والصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وفرانس تليفزيون، ولافابريك سينما - مهرجان كان السينمائي، وقمرة - مؤسسة الدوحة للأفلام، وسيني جونة - مهرجان الجونة السينمائي

شارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء التونسية الشهيرة مثل غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار، ومحمد قلصي، ويونس فارحي، ومراد غرسلي، تصوير فاروق العريض، ومونتاج روشن ميزوري، وموسيقى إميلي لوجراند