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تفاصيل حالة رحمة محسن بعد خضوعها لجراحة بالمعدة

02:51 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    رحمه بالمستشفى
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    المطربة رحمه محسن
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كتب-مصطفى حمزة:

تخضع المطربة رحمة محسن، للعلاج والراحة، بمنزلها، بعد مغادرتها المستشفى مساء أمس الإثنين.

وكشف مصدر مقرب من المطربة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تفاصل حالتها، وقال: "رحمة خضعت لجراحة بسيطة في المعدة، مساء أمس، وبعد الاطمئنان على حالتها، سمح الأطباء لها بالخروج لمنزلها".

وتابع: "الحمد لله هي بخير وتكمل علاجها وتخضع للراحة حاليا في منزلها، وإن شاء الله ترجع قريبا لجمهورها وحفلاتها".

وقامت طاهرة محسن "شقيقة المطربة رحمة محسن"، بنشر صورة لها من داخل المستشفى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "ألف سلامة عليكي يا روح قلبي".

وأعلنت المطربة رحمة محسن، مؤخرا انفصالها عن مدير أعمالها ميمي فؤاد، وكتب: "بوست مهم للتوضيح .. للأسف ولسوء حظي لم يتم الاتفاق على المستوى المهني والعملي بيني وبين الأستاذ ميمي فؤاد ولكني أُكن له كل التقدير والإحترام ع المستوى الشخصي وأتمنى له ولنفسي النجاح والتوفيق من عند الله".

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