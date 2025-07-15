كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة علياء صبحي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ملصق أغنيتها الجديدة "يا ابن اللذينة"، معلنة اقتراب طرحها رسميًا خلال الفترة المقبلة على جميع المنصات الرقمية.

وعلّقت علياء على المنشور قائلة: "بعد تعب شهور.. يا رب الأغنية تعجبكم قريبًا".

الأغنية تأتي ضمن مشروع غنائي جديد تعمل عليه علياء، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وماستر علي فتح الله.

علياء طرحت منذ فترة أغنية "بطلنا"، وأغنية "روق علينا" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية.

على الصعيد الدرامي، شاركت علياء مؤخرًا في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، كما سبق لها التعاون مع الفنان تامر حسني في ديو غنائي.