"حلم الطفولة".. آية سليم تشارك تامر حسني في أحدث كليباته

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة آية سليم عن سعادتها بمشاركتها في ألبوم الفنان تامر حسني الجديد "لينا ميعاد"، من خلال أغنية "حبك لو غلطة".

ونشرت آية مقطعًا من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "في حاجات بنفضل نحلم بيها من وإحنا صغيرين، ونفضل نحبها ونستنى اللحظة اللي نقرب منها، النهاردة أقدر أقول إن حلم الطفولة اتحقّق".

وتابعت: "صورت كليب (حبك لو غلطة) مع تيمووو اللي كنت بحبه من زمان ولحد النهاردة، واللي صوره كانت متعلقة في أوضتي، وطول عمري كان نفسي أقف قدامه، مبسوطة جدًا وممتنة على التجربة دي… شكرًا من قلبي، استنوا بكرة كليب "حبك لو غلطة" من ألبوم لينا معاد".

ورد الفنان تامر حسني على منشورها، قائلًا: "يا آية، إنتي فنانة جميلة ولسه الأيام الجاية الناس هتشوف نجاحات كبيرة ليكي إن شاء الله، وحب الطفولة هو اللي اتشرف بيكي والله، شكرًا على كلامك، وربنا يوفقك في كل خطواتك الجاية".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

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