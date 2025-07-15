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"برنسيسة كل جيل".. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

02:20 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 7 صورة
    نرمين الفقي
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يومكم جميل بإذن الله"، وظهرت بإطلالة شبابية أنيقة، ارتدت خلالها تيشرت وبنطلون باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا روحي، قمر، صباح الدلع، هتفضلي شباب، فعلًا الشباب شباب الروح، برنسيسة كل جيل وجيل، ماشاء الله، ويحفظك".

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لعام 2025.

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الفنانة نرمين الفقي نرمين الفقي برنسيسة كل جيل نرمين الفقي على إنستجرام إطلالة نرمين الفقي
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