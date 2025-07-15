تركي آل الشيخ يروّج لنزال تاريخي بين كروفورد وكانيلو على نتفليكس

كتبت- نوران أسامة:

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، للنزال المرتقب بين الملاكمين الأمريكيين تيرنس كروفورد وساول "كانيلو" ألفاريز، والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر 2025.

وأعاد آل الشيخ نشر البوستر الترويجي للنزال عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الشجاعة... كروفورد في سعيه نحو التاج. يُعرض نزال كانيلو ضد كروفورد مباشرةً على نتفليكس في 13 سبتمبر".

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ ظهر في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي بالرياض، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، وذلك بصفته راعيًا للحدث ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة.

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