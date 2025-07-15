كتبت- منى الموجي:

بعد النجاح الذي حققته فعالية "سيتي هب" في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، انطلقت مساء السبت 12 يوليو في منطقة الباحة من جديد، ضمن جولة ترفيهية متنقلة تشهدها عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

سيتي هب كانت التقت بجمهور المملكة في محطاتها السابقة، في مدن جازان والخبر وحائل.

وتستمر الفعالية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه (GEA) في الباحة من 12 إلى 25 يوليو الجاري، تقدم خلالها تجربة ترفيهية تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتأتي ضمن جهود دعم جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الخيارات الترفيهية والسياحية داخل المملكة.

ويحتضن "سيتي هب الباحة" مجموعة واسعة من الأنشطة، تتنوع بين العروض الحية، والمساحات التفاعلية، والألعاب الإلكترونية، والأركان التعليمية، إلى جانب مناطق مخصصة للعائلات وأكشاك طعام ومناطق استراحة. وتُقام الفعالية يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، في أجواء مصممة لتعكس الهوية المحلية للمنطقة، مع لمسة عصرية.

وشهدت الفعالية في يومها الأول إقبالًا لافتًا من الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بتجارب جديدة تُنظّم لأول مرة في المنطقة.

"سيتي هب" مبادرة تهدف لصناعة حراك ترفيهي متنقل يغطي مختلف مناطق المملكة، عبر نموذج يتنقل بين المدن ويقدّم فعاليات متجددة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.