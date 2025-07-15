بطرس دانيال يكشف لـ"مصراوي" تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، عقب نقله للعلاج في إحدى المستشفيات.

وتحدث الأب بطرس دانيال، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الفنان لطفي لبيب، مازال يخضع للعلاج في العناية المركزة، نتيجة مجهود وإرهاق شديد في الفترة الماضية".

وتابع دانيال: "حالته مستقرة، ومازال تحت الملاحظة، وممنوع عنه الزيارة للراحة التامة".

يذكر أن، آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.