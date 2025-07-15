إعلان

بطرس دانيال يكشف لـ"مصراوي" تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

01:44 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

لطفي-لبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، عقب نقله للعلاج في إحدى المستشفيات.

وتحدث الأب بطرس دانيال، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الفنان لطفي لبيب، مازال يخضع للعلاج في العناية المركزة، نتيجة مجهود وإرهاق شديد في الفترة الماضية".

وتابع دانيال: "حالته مستقرة، ومازال تحت الملاحظة، وممنوع عنه الزيارة للراحة التامة".

يذكر أن، آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.

لطفي لبيب بطرس دانيال المركز الكاثوليكي المصري للسينما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني