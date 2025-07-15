ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو من داخل استوديو التصوير

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها مقطع فيديو جديد، ظهرت خلاله من داخل أستوديو التصوير أثناء تصوير أحد الإعلانات للترويج للعاصمة الإماراتية.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق عليه باستخدام إيموجي قلب.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "مفيش حد كاريزما قدك والله"، "برنسيسة والله"، "حبيبتي قمر العالم"، "ملكة الإعلانات"، "ربنا يحفظك ويحميكي"، "من نجاح لنجاح يارب"، "أجمل واحدة".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل"وتقابل حبيب".

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.

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