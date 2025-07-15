بإطلالة أنيقة.. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة ميرنا جميل في أحدث ظهور لها، عبر إنستجرام، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وعلقت :""مجرد موسيقى ناعمة ورقصة لطيفة تحت ضوء القمر والنجوم ليلة هادئة، وفستان متدفق، وقلب في سلام تام - خاصة مع هذه الشركة الجميلة".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "دايمًا متألقة، يا جمالك، بحبك أوي، يا روحي إيه الجمال ده، ذوقك راقي،قمورة أوي، الفستان تحفة.

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضًا:

أول صورة ل رحمة محسن بعد نقلها للمستشفى

آسر ياسين يشارك جمهوره صورًا من عطلته الصيفية بصحبة شقيقه

بالصورة.. تميم يونس يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

بالفيديو.. خالد سليم يكشف تفاصيل أزمته الصحية وعلاجه من ورم بالأحبال الصوتية