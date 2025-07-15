إلهام شاهين تنشر صورة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي.. وهكذا علقت

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، أنشأتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهرت خلالها بإطلالة مستوحاة من زمن الفن الجميل.

ونشرت إلهام الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زمن الرقي والشياكة والأنوثة.. الزمن الرومانسي الجميل".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة دائمًا وأبدًا، ملكة جمال الكون يا هانم، قمر، جمالك لا يوصف، ست الحسن والجمال، فعلًا زمن الرقي".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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