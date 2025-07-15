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مصطفى قمر يمازح عمرو دياب: "شكراً على الأغنية"

12:30 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

مصطفى قمر

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كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان مصطفى قمر النجم عمرو دياب، بعد طرح أغنيته الجديدة "شايف قمر" ضمن ألبومه الأخير، والتي تحمل اسم "قمر"، مشيرًا إلى أنها موجهة له.

ونشر قمر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "شكرًا يا عمورة، الأغنية حلوة طبعًا وبتقولهالي.. حبيب قلبي".

وعلق على الفيديو: "الألبوم تحفة يا عمور، ألف مبروك يا هضبة، وشكرًا على الأغنية".

يذكر أن مصطفى قمر خضع لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، مؤخرًا، ونشر صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين اني تعبان بجد".

وأضاف: "والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني ٦ أيام من غير كلام حتى، شفاكم الله وعافاكم جميعا".

آخر أعمال مصطفى قمر الفنية الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، تيام قمر، ورنا رئيس.

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