بمناسبة عيد الجمهورية.. لطيفة تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح قرطاج

كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الجمهورية، والمقرر إقامته على مسرح قرطاج الدولي، يوم 25 يوليو الجاري.

وروجت لطيفة للحفل، ونشرت البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جمهوري في بلادي تونس، أكبر سند ليا بعد ربنا، وكل موعد نكون فيه معاكم هو بداية جديدة ليا، تعطيني أمل أكتر في الحياة، وثقة وإرادة".

وتابعت: "وهذه السنة شرف ليا أكون معاكم في موعد تاريخي، وهو عيد الجمهورية. ربي يحمي بلادنا، ويا رب أكون دايمًا عند حسن ظنكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة ألبوم "قلبي ارتاح"، وتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد طرح الجزء الأول من ألبوم وأثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

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