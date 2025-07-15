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آسر ياسين يشارك جمهوره صورًا من عطلته الصيفية بصحبة شقيقه

11:43 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    آسر ياسين
  • عرض 3 صورة
    آسر ياسين
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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك النجم آسر ياسين متابعيه وجمهوره صورًا جديدة من عطلته الصيفية، ظهر خلالها برفقة شقيقه إسلام.

ونشر آسر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها بكلمة: "الصيف".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، وجاءت بعض التعليقات: "منورين الصيف يا شباب مصر"، "ماشاء الله قمر"، "شبه بعض أوي".

جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قلبي ومفتاحه"، إلى جانب عدد من النجوم، منهم: سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

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الفنان آسر ياسين آسر ياسين على إنستجرام آسر ياسين بصحبة شقيقه آسر ياسين خلال عطلته الصيفية
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