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أول صورة ل رحمة محسن بعد نقلها للمستشفى

11:38 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رحمه بالمستشفى
  • عرض 3 صورة
    رحمه بالمستشفى
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كتب-مصطفى حمزة:

نقلت المطربة رحمة محسن، إلى المستشفى، للخضوع للعلاج، بعد عودتها مساء أمس من الساحل الشمالي.

وقامت طاهرة محسن "شقيقة المطربة رحمة محسن"، بنشر صورة لها من داخل المستشفى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "ألف سلامة عليكي يا روح قلبي".

وأعلنت المطربة رحمة محسن، مؤخرا انفصالها عن مدير أعمالها ميمي فؤاد، وكتب: "بوست مهم للتوضيح .. للأسف ولسوء حظي لم يتم الإتفاق على المستوى المهني والعملي بيني وبين الأستاذ ميمي فؤاد ولكني أُكن له كل التقدير والإحترام على المستوى الشخصي وأتمنى له ولنفسي النجاح والتوفيق من عند الله".

رحمة محسن عكة صحية
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