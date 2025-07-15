بالصورة.. تميم يونس يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

كتب - معتز عباس:

احتفل المغني الشاب تميم يونس بخطوبته على ميار فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي شهد حضور أفراد من الأسرة والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ تميم يونس رفقة خطيبته، وتوجيه التهنئة له على الخطوبة.

تميم يونس، ممثل ومطرب مصري، شارك بالتمثيل في فيلم لا مؤاخذة عام 2014، حيث قام بدور (مدرب الجودو)، وفيلم ليل خارجي عام 2018.

وقدم تميم يونس في 2020، برنامج ساخر بعنوان "لوك داون" الذي يتناول العديد من المواضيع التي تهم المجتمع بشكل كوميدي طريف.

اقرأ أيضا..

بعد المشاركة في كليب "الذوق العالي".. محمد منير لـ تامر حسني: "فخور بيك"

بالصور.. ريم سامي تخطف الأنظار من أحدث ظهور أمام البحر في الساحل