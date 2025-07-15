كتب - معتز عباس:

حل النجم خالد سليم وزوجته ضيوفًا عبر برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "DMC".

وكشف خالد سليم تفاصيل معاناته من مشكلة في الأحبال الصوتية واجراء عملية جراحية لإزالة ورم السنوات الماضية.

وأضاف، قائلًا: "أنا كنت بقالي فترة عندي مشكلة في أحبالي الصوتية، وروحت لأكتر من دكتور واخدت نفس العلاج لمدة 3 شهور وكان علاج غلط فيه كورتيزيون، ومحستش ان فيه تحسن، وروحت لدكتور رشحولي محمد حماقي، أول حاجة عملها منظار قالي في تجمع دموي على واحد من الأحبال الصوتية وفي عندنا حلين، أو حل علاج وراحة والتاني عملية جراحية".

وأكمل: "قولتله مش هينفع ارتاح ومش عايز علاج وارتاح واخد كورتيزيون، أعمل العملية يا دكتور وكان قرار خطير، وعملت العملية والدكتور قالي بعد العملية هو مش تجمع دموي ده كان ورم وتم إزالته والحمد لله طلع حميد".

وتابع: "الفترة دي انا حتى بقول صوتي رجع بس ببص في المراية ده مش انا ده 3 مني، أنا وصلت لـ 124 كيلو، زيادة حوالي 46 كيلو".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

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