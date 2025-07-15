زينة على البحر وهلا السعيد في شرم الشيخ.. لقطات النجوم في 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

خضعت الفنانة إليسا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع الفنانة إيمان العاصي بإحدى المناسبات.

زينة

نشرت الفنانة زينة صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها على البحر.

سامح حسن

شارك الفنان سامح حسين متابعيه صورا جديدة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بعطلته الصيفية في مدينة رأس البر.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب جمهوره ومتابعيه صورا جديدة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بوقته على البحر.

مي القاضي

نشرت الفنانة مي القاضي صورة جديدة خلال استمتاعها بوقتها في جزر البهاما، عبر حسابها على انستجرام.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تقضي عطلتها الصيفية .

هلا السعيد

نشرت الفنانة هلا السعيد، صورا جديدة لها أثناء استمتاعها بوقتها في شرم الشيخ، عبر حسابها على انستجرام.

وئام مجدي

شاركت الفنانة وئام مجدي متابعيها أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بوقتها على البحر عبر حسابها على انستجرام.

يارا السكري

نشرت الفنانة يارا السكري صورا جديدة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية عبر حسابها على انستجرام، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.