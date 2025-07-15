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"إلهام شاهين وداليا البحيري وريم سامي".. 25 صورة لنجمات الفن في الساحل الشمالي

12:07 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الهام شاهين تقضي اجازة الصيف في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري تقضي اجازة الصيف في الساحل
  • عرض 25 صورة
    داليا البحيري تقضي اجازة الصيف في الساحل
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي أمام البحر في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي أمام البحر في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي
  • عرض 25 صورة
    زينة تستمع باجواء البحر في الساحل
  • عرض 25 صورة
    زينة تستمع باجواء البحر في الساحل
  • عرض 25 صورة
    زينة تستمع باجواء البحر في الساحل
  • عرض 25 صورة
    الهام شاهين تقضي اجازة الصيف في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    زينة تستمع باجواء البحر في الساحل
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    الهام شاهين تقضي اجازة الصيف في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة تقضي اجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة على البحر
  • عرض 25 صورة
    مي سليم تستمتع بإجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    مي سليم داخل غرفتها المطلة على الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    مي سليم داخل غرفتها المطلة على الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تقضي اجازتها في الساحل
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تقضي اجازتها في الساحل
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش تقضي اجازتها في الساحل
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة على البحر
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي في الساحل الشمالي
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كتب - معتز عباس:

تحرص نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف من كل عام، بالذهاب لاحد المنتجعات السياحية، وقضاء أوقاتًا ممتعة على الشواطئ رفقة أسرهم أو الأصدقاء.

شهد صيف 2025 إقبالًا كبيرًا من نجمات الفن على المدن الساحلية، حيث فضّلن قضاء إجازاتهن وعطلات نهاية الأسبوع على شواطئ الساحل الشمالي.

وشاركت العديد منهن لحظاتهن المميزة مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع استعراض إطلالات صيفية جريئة وصيفية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

من أبرز الفنانات التي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام، هن: داليا البحيري، مي سليم، ريم سامي، إلهام شاهين، زينة، وملك قورة، وغيرهن.

وحرصت الفنانات على اختيار ملابس صيفية خفيفة وقصيرة تتناسب مع أجواء البحر، والتقاط صورًا تذكارية رائعة أمام شواطئ البحر.

نجمات الفن في الساحل الشمالي إلهام شاهين داليا البحيري ريم سامي نجمات الفن رفقة أسرهم نجمات الفن بالإجازة الصيفية
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