كتب - معتز عباس:

تحرص نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف من كل عام، بالذهاب لاحد المنتجعات السياحية، وقضاء أوقاتًا ممتعة على الشواطئ رفقة أسرهم أو الأصدقاء.

شهد صيف 2025 إقبالًا كبيرًا من نجمات الفن على المدن الساحلية، حيث فضّلن قضاء إجازاتهن وعطلات نهاية الأسبوع على شواطئ الساحل الشمالي.

وشاركت العديد منهن لحظاتهن المميزة مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع استعراض إطلالات صيفية جريئة وصيفية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

من أبرز الفنانات التي استمتعن بعطلتهن الصيفية لهذا العام، هن: داليا البحيري، مي سليم، ريم سامي، إلهام شاهين، زينة، وملك قورة، وغيرهن.

وحرصت الفنانات على اختيار ملابس صيفية خفيفة وقصيرة تتناسب مع أجواء البحر، والتقاط صورًا تذكارية رائعة أمام شواطئ البحر.