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بالصور.. حسين فهمي وياسر جلال يحتفلان بالعيد الوطني الفرنسي

11:23 م الإثنين 14 يوليو 2025
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    أحمد عصام في حفل سفارة فرنسا
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    الفنان أحمد عصام
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقيم اليوم الاثنين حفلا بمناسبة العيد الوطني لفرنسا وذلك بمقر السفارة بمنطقة الجيزة، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة والسياسية ونجوم الفن والمجتمع.

وكان من أبرز الحضور النجم الكبير حسين فهمي، النجم ياسر جلال، والفنان ومصمم الألعاب النارية، أحمد عصام، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

شهد الحفل حضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمستشار محمود فوزي، ممثلًا عن المجالس النيابية، إلى جانب عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ورجل الإعلام أحمد المسلماني، والمهندس خالد أبو بكر، والدكتور تامر أبو بكر، والدكتور طارق الجندي، والوزير السابق طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق.

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العيد الوطني الفرنسي مقر السفارة الفرنسية بالجيزة حسين فهمي ياسر جلال
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