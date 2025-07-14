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الحزن يسيطر على سعد الصغير في عزاء المطرب الشعبي الراحل محمد عواد

10:32 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مصطفى كامل يستقبل المعزين في رحيل محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    مصطفى كامل يستقبل المعزين في رحيل محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    نجوم الفن الشعبي في عزاء محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    نجوم الفن الشعبي في عزاء محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    نجوم الفن الشعبي في عزاء محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    نجوم الفن الشعبي في عزاء محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    مصطفى كامل يستقبل المعزين في رحيل محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    سعد الصغير في عزاء محمد عواد
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

قدم المطرب الشعبي سعد الصغير واجب العزاء، في وفاة المطرب محمد عواد، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

وظهرت ملامح الحزن على وجه سعد الصغير في عزاء محمد عواد، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور نقيب المهن الموسيقية ونجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات

شهد العزاء حضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبدالباقي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المطرب الراحل.

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الحزن يسيطر على سعد الصغير وفاة المطرب محمد عواد عزاء الراحل محمد عواد المطرب الشعبي محمد عواد
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