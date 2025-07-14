الحزن يسيطر على سعد الصغير في عزاء المطرب الشعبي الراحل محمد عواد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

قدم المطرب الشعبي سعد الصغير واجب العزاء، في وفاة المطرب محمد عواد، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

وظهرت ملامح الحزن على وجه سعد الصغير في عزاء محمد عواد، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور نقيب المهن الموسيقية ونجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات

شهد العزاء حضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبدالباقي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المطرب الراحل.

اقرأ أيضا..

خاص | نقل لطفي لبيب إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة (تفاصيل)

بعد المشاركة في كليب "الذوق العالي".. محمد منير لـ تامر حسني: "فخور بيك"