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مي القاضي تثير الجدل بظهورها مع حيوان غريب في البحر

10:05 م الإثنين 14 يوليو 2025
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    الفنانة مي القاضي
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    مي القاضي تحذر من حساب مزيف لها
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    مي القاضي تثير الجدل مع أحد الحيوانات البرية
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كتب- مروان الطيب:
أثارت الفنانة مي القاضي جدلا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها صورة خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية في جزر البهاما عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" ظهرت خلالها مع حيوان غريب، حسب وصف البعض، في عرض البحر.

الحيوان الذي ظهرت معه مي، هو خنزير بري، واستنكر آخرون التقاطها صورة معه.

جدير بالذكر أن مي حذرت من التعامل مع حساب مزيف يحمل اسمها على "إنستجرام"، ونشرت صورة الحساب عبر خاصية القصص القصيرة.

وكان آخر مشاركات مي القاضي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما، وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مي القاضي نجوم الفن
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