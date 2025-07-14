بحضور مصطفى كامل.. نجوم الأغنية الشعبية يقدمون العزاء في محمد عواد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

بدء منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي الراحل، محمد عواد، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور نقيب المهن الموسيقية ونجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات

شهد العزاء حضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبدالباقي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المطرب الراحل.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي محمد عواد يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن المطرب محمود الليثي، وفاة المطرب الشعبي محمد عواد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون الأخ والزميل محمد عواد فى زمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب فضلا وليس امراً نسألكم الدعاء".

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