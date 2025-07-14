يارا السكري وياسمين عبد العزيز مع هشام ماجد.. 20 صورة للنجوم في الجيم

كتب - معتز عباس:

تلعب الرياضة دورًا هامًا في حياة نجوم الفن، الذين يواظبون على ممارستها في مختلف الأوقات، للمحافظة على رشاقتهم ولياقتهم البدنية، والظهور بإطلالة رياضية مثيرة.

ويحرص نجوم الفن على نشر صورًا لهم على منصات التواصل الاجتماعي، أثناء ممارسة تدريبات قوية وشاقة داخل صالات "الجيم"، ومشاركة الجمهور لحظات لهم أثناء خوض التدريبات الرياضية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء الفنانين الذين يمارسون الرياضة في صالات "الجيم":

بسمة بوسيل

تحرص المطربة المغربية بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من داخل احدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بجسد رياضي مثير.

زينة رضا

حرصت الفنانة زينة رضا على مشاركة متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وظهرت بجسد رياضي ممشوق وقوي.

منة عرفة

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن أحدث ظهور لها، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وظهرت بملابس رياضية، وهي تؤدي تدريبات بدنية قاسية، لتنال إعجاب المتابعين على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس رياضية، داخل إحدى صالات الجيم.

هشام ماجد وياسمين عبدالعزيز

حرص الفنان هشام على الاستمتاع بوقته وإجازة الصيف داخل صالة "الجيم"، ونشر صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

دينا فؤاد

حرصت الفنانة دينا فؤاد على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وظهرت وهي تؤدي تدريبات قاسية تحت إشراف مدرب مختص.

حسن أبو الروس ويارا السكري

شارك الفنان حسن أبو الروس متابعيه على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور له بصحبة الفنانة يارا السكري، بعد الانتهاء جلسة تدريب داخل إحدى صالات "الجيم".