كتبت- منى الموجي:

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لتوقيع ومناقشة كتاب "محمد جلال عبدالقوي.. أديب الدراما العربية" للكاتبة الصحفية هبة محمد علي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو في السابعة مساءً في القاعة المستديرة (أمين الرافعي) بالدور الثالث بالنقابة.

ويشارك في المناقشة المخرج القدير محمد فاضل والكاتب الصحفي أشرف عبدالشافي ويدير الندوة الناشر حسين عثمان مؤسس ومدير دار ريشة للنشر.

ويتناول الكتاب السيرة الدرامية للكاتب الكبير محمد جلال عبدالقوي والذي يعد واحدا من أبرز كتاب الدراما في عصرها الذهبي، إذ قدم خلال تاريخه الفني الممتد منذ الثمانينيات علامات درامية بارزة، تأبى أن تبرح ذاكرة المشاهد مهما طالت السنوات، منها (المال والبنون، والليل وآخره، وسوق العصر، وأديب، والرجل والحصان، ونصف ربيع الآخر، وحياة الجوهري).

ويستعرض الكتاب العوامل التي ساهمت في تكوين موهبة عبدالقوي منذ الطفولة، والنشأة، وذكرياته مع كتابة أعماله التي يتناولها الكتاب أيضا بالبحث والتحليل.

يذكر أن الكاتبة الصحفية هبة محمد علي صدر لها من قبل كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) والذي يتناول سيرة الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز.