كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو كوميدي، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت شيماء سيف، فيديو لها وهي جالسة على "العوامة البطة" داخل حمام السباحة، مع دمج مقطع صوتي كوميدي للفنانة فيفي عبدة، والذي أثار ضحك نجمات الفن، أبرزهن النجمة فيفي عبده والفنانة ميرنا جميل، المطربة بوسي، الإعلامية فاطمة مصطفى، المطربة هبة، مؤدي المهرجانات عنبة، الفنان محمد رزق، الفنانة مي عمر، الفنانة داليا البحيري، الفنانة نسرين أمين، وغيرهم.



وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "سكر يا شوشو"، "حلوة يا شوشو"، "ملكيش عسل"، "مهضومة وعسل".

يذكر أن شيماء سيف أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن كارتر بعد زواج استمر لـ 7سنوات، حيث كتبت حينها عبر خاصية "ستوري" على موقع "انستجرام": "قدر الله وماشاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

وشاركت شيماء سيف، في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.

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