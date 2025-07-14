كتبت: منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

احتفل الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) بافتتاح المقر الجديد للجمعية في منطقة الدقي، مساء اليوم الاثنين 14 يوليو.

شهد حفل الافتتاح حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتم تكريمه بمنحه درع الجمعية، وحضر أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المبدعين بينهم الشاعر الكبير جمال بخيت، الذي سبق وتولى رئاسة الجمعية في 2017، خلفا للشاعر الكبير سيد حجاب، كما تواجد عدد كبير من وسائل الإعلام.

وألقى وزير الثقافة كلمة شدد خلالها على أهمية دور الجمعية في الحفاظ على التراث الثقافي.

وأشار مدحت العدل إلى أن المقر الجديد سيصبح علامة فارقة في تاريخ المبدعين، ولن يكون فقد صرح إداري ولكن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لحماية الملكية الفكرية، لافتا لوضع مجلس الإدارة لرؤية جديدة من الشفافية والعدالة بهدف التطوير، مشددا على أن هذا المقر سوف يصبح قلعة للدفاع عن حقوق المبدعين.