بمشاركة محمد فراج وبسنت شوقي.. حسين الجسمي يطلق كليب "مستنيك"

كتب - معتز عباس:

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجاسمي، أغنية جديدة بعنوان "مستنيك"، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من ألبومه الجديد "ألبوم 2025"

وكشف "الجاسمي" عن تفاصيل أغنية "مستنيك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الحكاية الثانية… مستنّيك، أغنية مصرية فيها لهفة، وحنين، وكلمة من القلب".

وأضاف: "مستنيك من ألحاني، كلمات: تامر حسين، توزيع: مادي، وإخراج فني: هشام جمال، مكساج وماستر: جاسم محمد، شكر من القلب للنجمَين المميزَين محمد فراج وبسنت شوقي على حضورهما اللافت في الكليب، واللي جاي… أقرب للمشاعر، وأقرب لكم".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

وَحشتني ياحبيبى وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك ..الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتنى

م البعدُ مشاعري إتدغدغوا

كُل اللى يقابلك أبلغهُ

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاى من بالى هايتلغوا ؟

قولى أعمِل ايه وأنا وأنا هاعملهُ

لياليا ف بُعدك طّوُلوا

رجعّنى ل حُضن إشتاقت لهُ

أيامنا مجاش مِن بعدها

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