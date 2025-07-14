بمشاركة محمد فراج وبسنت شوقي.. حسين الجسمي يطلق كليب "مستنيك"
كتب - معتز عباس:
أطلق الفنان الإماراتي حسين الجاسمي، أغنية جديدة بعنوان "مستنيك"، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من ألبومه الجديد "ألبوم 2025"
وكشف "الجاسمي" عن تفاصيل أغنية "مستنيك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الحكاية الثانية… مستنّيك، أغنية مصرية فيها لهفة، وحنين، وكلمة من القلب".
وأضاف: "مستنيك من ألحاني، كلمات: تامر حسين، توزيع: مادي، وإخراج فني: هشام جمال، مكساج وماستر: جاسم محمد، شكر من القلب للنجمَين المميزَين محمد فراج وبسنت شوقي على حضورهما اللافت في الكليب، واللي جاي… أقرب للمشاعر، وأقرب لكم".
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
وَحشتني ياحبيبى وَحشتني
مُشتاق من يوم ما فارقتني
أنا مِستنيك ..الله يخليك
تِرجع عشان إنت تعبتنى
م البعدُ مشاعري إتدغدغوا
كُل اللى يقابلك أبلغهُ
بعد السلامات في بينا حاجات
إزاى من بالى هايتلغوا ؟
قولى أعمِل ايه وأنا وأنا هاعملهُ
لياليا ف بُعدك طّوُلوا
رجعّنى ل حُضن إشتاقت لهُ
أيامنا مجاش مِن بعدها
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