إعلان

بمشاركة محمد فراج وبسنت شوقي.. حسين الجسمي يطلق كليب "مستنيك"

07:08 م الإثنين 14 يوليه 2025

الفنان حسين الجسمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجاسمي، أغنية جديدة بعنوان "مستنيك"، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من ألبومه الجديد "ألبوم 2025"

وكشف "الجاسمي" عن تفاصيل أغنية "مستنيك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الحكاية الثانية… مستنّيك، أغنية مصرية فيها لهفة، وحنين، وكلمة من القلب".

وأضاف: "مستنيك من ألحاني، كلمات: تامر حسين، توزيع: مادي، وإخراج فني: هشام جمال، مكساج وماستر: جاسم محمد، شكر من القلب للنجمَين المميزَين محمد فراج وبسنت شوقي على حضورهما اللافت في الكليب، واللي جاي… أقرب للمشاعر، وأقرب لكم".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

وَحشتني ياحبيبى وَحشتني

مُشتاق من يوم ما فارقتني

أنا مِستنيك ..الله يخليك

تِرجع عشان إنت تعبتنى

م البعدُ مشاعري إتدغدغوا

كُل اللى يقابلك أبلغهُ

بعد السلامات في بينا حاجات

إزاى من بالى هايتلغوا ؟

قولى أعمِل ايه وأنا وأنا هاعملهُ

لياليا ف بُعدك طّوُلوا

رجعّنى ل حُضن إشتاقت لهُ

أيامنا مجاش مِن بعدها

اقرأ أيضا..

سعد لمجرد يشارك بوسي تقديم أغنية فيلم "الشاطر"

هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"

حسين الجسمي يطلق كليب مستنيك كليب مستنيك كليب حسين الجسمي الجديد محمد فراج وبسنت شوقي الفنان حسين الجسمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة