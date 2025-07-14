تركي آل الشيخ يعلن عن مهرجان "الرياض للكوميديا"

كتب- مروان الطيب:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مهرجان "الرياض للكوميديا" في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2025.

ونشر تركي آل الشيخ عدد من الملصقات الدعائية الخاصة بالمهرجان عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "ما بقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر- 9 أكتوبر".

ويواصل تركي الكشف عن مزيد من المفاجآت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.