بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ إليسا والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور في الحفل الذي أحيته ببيروت على مسرح كازينو ‎لبنان.

ونشرت إليسا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدأ الصيف رسميًا في أجمل مدينة، الوقوف على المسرح معكم ليس واجبًا.. أستمتع به، وأعتز به، ودائمًا ما أرغب في المزيد.. شكرًا لكم على هذه الليلة الجميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، عظمة الاحساس إليسا، أجمل وأحلى صوت، فيكي جاذبية لا تفسر وجمال لا يعادله سوى صوتكن ملكة الاحساس، يا جماله".

وكانت إليسا، قد أثارت قلق جمهورها بعد ظهورها أثناء حضور مسرحية "كله مسموح" للفنانة كارول سماحة، بملامح مختلفة ووزن زائد، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل.

وعبر جمهورها عن قلقهم عليها، ورأى البعض أن تغير ملامحها ناتج عن آثار إصابتها بمرض السرطان، بينما أرجع البعض الأمر لعمليات التجميل.

يذكر أن، إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي عام 2018، وكشفت في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "It's OK" عن صعوبة المرحلة التي مرت بها، مؤكدة أنها تعاني من آثار جانبية للمرض.