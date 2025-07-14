عازف بفرقة كاظم الساهر لـ"مصراوي": "القيصر بخير وبصحة جيدة"

كتب- هاني صابر:

أكد عازف الكمان الشهير نوري الجبوري، أحد القادة بفرقة كاظم الساهر الموسيقية، أن القيصر بخير وبصحة جيدة، وما يتم تداوله من شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال "الجبوري" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الحمد لله القيصر بخير وبصحة جيدة وسعادة، ويعيش حياة مستقرة".

وأضاف: " كل الأخبار المنتشرة عن وفاته ليست صحيحة، وأتمنى إن الناس دي تتقي ربنا في اللي بتكتبه عن النجوم على السوشيال ميديا".

وكان اسم كاظم الساهر، قد تصدر تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعات حول وفاته.

يأتي ذلك قبل أيام من حفله الغنائي المقرر أن يحييه يوم 17 يوليو الجاري بالكويت، ويشاركه فيه المطرب حسين الجسمي.

ومنذ يومين، نشر كاظم الساهر، صورة له من احدى حفلاته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ضروري كل نوتة تولّد الإحساس المقصود في كل حرف من كل كلمة".

وكان كاظم الساهر، قد أثار تفاعلا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بـ"لوك جديد"، وظهر بتسريحة شعر مختلفة عما اعتاد على الظهور بها أمام محبيه وجمهوره.

يذكر أن، كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.