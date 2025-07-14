للمرة الثانية.. نجل عمرو دياب بطل إعلانه الجديد

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر عبد الله نجل النجم عمرو دياب، المشاهد الرئيسية في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، والذي قُدم بصوت والده.

وظهر "عبدالله" في الإعلان، وهو يقدم باللغة الإنجليزية، المقاطع التي شارك في كتابتها بأغنية والده النجم عمرو دياب "يلا".

وطرحت الأغنية في ألبوم "ابتدينا" للنجم عمرو دياب، إذ كتب "عبد الله" الكلمات التي قدمها والده باللغة الإنجليزية، في حين كتب الشاعر تامر حسين، الكلمات باللغة العربية.

ويعد عبد الله، أكثر أبناء النجم عمرو دياب، ظهورا ومشاركة في أعمال والده، إذ شاركه في عام 2023، في كليب إعلان مع إحدى شركات المحمول، و كان له حضورا قويا، إذ ظهر "عمرو" وهو يتواصل تليفونيا معه، لسؤاله عن رأيه في موسيقى أغنية جديدة يستعد لتسجيلها مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وظهر "عبد الله"، ضمن سلسلة أعمال حرص والده عمرو دياب، على تواجده بها، وذلك بداية من عام مولده وشقيقته التوأم "كنزي"، عام 1999، إذ ظهر الهضبة في نهاية كليب أغنية "قمرين" ، وهو يقبل توأما.

وفي عام 2007 ، ظهر عبد الله في كليب أغنية "نقول أيه" بصحبة طفل آخر فى أحد الحدائق، وبعدها بعامين كان ظهوره الثاني في نهاية كليب أغنية "وياه" وكانت من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع حسن الشافعي، وحرص "عمرو" على الظهور في بوسترات دعاية الألبوم الذي طرح عام 2009، وعلى ذراعه "تاتو" حمل إسم نجله.

وقام عمرو دياب، عبر صفحاته في مواقع التواصل بدعم تجربة "عبد الله" في مجال الموسيقى وذلك عقب طرحه أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان "Something i need "مع فرقته "Koteri".