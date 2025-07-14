بـ"فستان جريء".. داليا الحيري تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت ؤ، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الفل..صباحات الصيف الهادئة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال طبيعي، جميلة زمانك، القمر، إجازة سعيدة، ما شاء الله، الحلوة داليا".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.