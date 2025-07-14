كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان القدير لطفي لبيب بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح منير مكرم، في تصريحاته الخاصة لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة "لبيب" الصحية بعد تداول شائعات حول هذا الأمر، قائلا: "الأستاذ لطفي لبيب حالته مستقرة الحمد لله، وهو بخير دلوقتي، ولسه موجود في المستشفى تحت الرعاية الطبية، ولا صحة لأي إشاعات أخرى".

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، إن لطفي لبيب نقل للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونفى رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حقيقة ما يتردد حول تعرض لطفي لبيب للإصابة بجلطة في المخ، مؤكدًا أن تلك الإصابة كانت قديمة، وحاليًا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً داخل غرفة العناية المركزة.

يذكر أن، آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.