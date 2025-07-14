كتب- هاني صابر:

طرح المطرب وائل كفوري، أغنيتين من ألبومه الجديد "WK25" الأولى بعنوان " بعتذر منك" من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، والثانية "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

طرحؤ، أغنيتين من ألبومه الجديد "WK25" الأولى بعنوان " بعتذر منك" من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، والثانية "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقى بلال الزين، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات أغنية "بعتذر منك": "القصة صارت مش بإيدي...يا حبيبة عمري الوحيدة...بعتذر منك".

بينما تقول بعض كلمات أغنية "انتي بعيوني": "انتي بعيوني بعيوني .. لو مهما كلّن لاموني بتبقي بعيوني.. وعدي إلك ما تخافي حبّك أكتر.. ولغيرك مش رح كون إنساكي شو مجنون.. حتّى النسيان حتّى النسيان.. حتّى النسيان مش رح ينسى بيتذكّر".

يذكر أن وائل كفوري، طرح في وقت سابق أغنيتين من الألبوم عبر قناته على "يوتيوب" وهما "بدي غيّر فيكي العالم"، و"تك تك قلبي".