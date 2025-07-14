أول ظهور للمخرج عمر زهران بعد أزمة قضية المجوهرات

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد صبحي، عن حضور المخرج عمر زهران، عرض مسرحية "فارس يكشف المستور".

ونشر صبحي، صورا مع زهران، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وعلق: "سعدت بحضور أعز أصدقائي المخرج عمر زهران والكاتبة الإعلامية أمال عثمان والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامي مهاب زنون، وكانت سعادتي غامرة بلقائي بصديقي المخرج والانسان المحترم جداً عمر زهران".

وأضاف: "أسعدتموني بمشاهدتكم لمسرحية فارس يكشف المستور".

وعلق المخرج عمر زهران، على الصور، قائلا: "سعادتنا بدعوة حضرتك كانت غامرة يا صديقي وتضاعفت بهذا العمل الفني الراقي والوطني الذي أضحكنا وأبكانا من القلب وجعلنا نفخر دوما بمسرحك العظيم الذي يعوضنا عن غياب الفن الحقيقي في هذا الزمن الرديء".

وحضر المخرج عمر زهران، في أول ظهور له، عقب الإفراج بعد قضائه نصف مدة العقوبة على خلفية إدانته بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.