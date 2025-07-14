إعلان

أول ظهور للمخرج عمر زهران بعد أزمة قضية المجوهرات

01:32 م الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    عمر وامال عثمان و محمد صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد صبحي، عن حضور المخرج عمر زهران، عرض مسرحية "فارس يكشف المستور".

ونشر صبحي، صورا مع زهران، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وعلق: "سعدت بحضور أعز أصدقائي المخرج عمر زهران والكاتبة الإعلامية أمال عثمان والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامي مهاب زنون، وكانت سعادتي غامرة بلقائي بصديقي المخرج والانسان المحترم جداً عمر زهران".

وأضاف: "أسعدتموني بمشاهدتكم لمسرحية فارس يكشف المستور".

وعلق المخرج عمر زهران، على الصور، قائلا: "سعادتنا بدعوة حضرتك كانت غامرة يا صديقي وتضاعفت بهذا العمل الفني الراقي والوطني الذي أضحكنا وأبكانا من القلب وجعلنا نفخر دوما بمسرحك العظيم الذي يعوضنا عن غياب الفن الحقيقي في هذا الزمن الرديء".

وحضر المخرج عمر زهران، في أول ظهور له، عقب الإفراج بعد قضائه نصف مدة العقوبة على خلفية إدانته بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

من تعليق عمر

المخرج عمر زهران فارس يكشف المستور الفنان محمد صبحي الإعلامية أمال عثمان العميد محمد سمير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟