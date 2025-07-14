كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، كفابة بقى حلاوة، إيه الجمال ده، البحر بيضحك، عسل أوي".

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.