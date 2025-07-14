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سعد لمجرد يشارك بوسي تقديم أغنية فيلم "الشاطر"

12:38 م الإثنين 14 يوليو 2025

سعد لمجرد يشارك بوسي تقديم أغنية فيلم ''الشاطر''

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كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر تامرحسين، تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر طرحه الأربعاء المقبل.

ونشر حسين، برومو الفيلم، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وعلق: "الشقاوة أغنية دعائية لفيلم الشاطر، ديو الفنان سعد لمجرد، الفنانة بوسي، كلمات تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

على جانب آخر، يستعد أمير كرارة، للاحتفال بإقامة العرض الخاص لفيلم " الشاطر" مساء غد الثلاثاء في إحدى دور العرض في 6 أكتوبر.

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

تامر حسين أمير كرارة فيسبوك سعد لمجرد بوسي
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