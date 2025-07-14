سعد لمجرد يشارك بوسي تقديم أغنية فيلم ''الشاطر''

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر تامرحسين، تفاصيل الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر طرحه الأربعاء المقبل.

ونشر حسين، برومو الفيلم، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وعلق: "الشقاوة أغنية دعائية لفيلم الشاطر، ديو الفنان سعد لمجرد، الفنانة بوسي، كلمات تامر حسين، و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

على جانب آخر، يستعد أمير كرارة، للاحتفال بإقامة العرض الخاص لفيلم " الشاطر" مساء غد الثلاثاء في إحدى دور العرض في 6 أكتوبر.

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.