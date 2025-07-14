حقيقة وفاة المطرب كاظم الساهر (خاص)

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم النجم كاظم الساهر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعات حول وفاته.

ونفى مصدر مقرب من كاظم الساهر في تصريح خاص لـ"مصراوي" شائعات وفاة كاظم الساهر، مؤكدا أن أنه بخير وصحة جيدة ولا صحة لما يتردد من شائعات لا أساس لها من الصحة.

يأتي ذلك قبل أيام من حفله الغنائي المقرر أن يحييه يوم 17 يوليو الجاري، ويشاركه فيه المطرب حسين الجسمي بالكويت.

ومنذ يومين، نشر كاظم الساهر، صورة له من احدى حفلاته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ضروري كل نوتة تولّد الإحساس المقصود في كل حرف من كل كلمة".

وكان كاظم الساهر، قد أثار تفاعلا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بـ"لوك جديد"

وظهر كاظم الساهر في لوكه الجديد بتسريحة شعر مختلفة عما اعتاد على الظهور بها أمام محبيه وجمهوره.

يذكر أن، كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.