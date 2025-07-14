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"روتانا" و "TH" يستعدان لطرح دويتو "الذوق العالي"للكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني

11:15 ص الإثنين 14 يوليو 2025

منير وتامر

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كتب- هاني صابر:

أعلنت مجموعة "روتانا" للموسيقى وشركة TH، موعد طرح دويتو "الذوق العالي" الذي يجمع بين النجمين الكبيرين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

منير وتامر

وتم تحديد موعد طرح دويتو "الذوق العالي" أمام الجمهور، ليكون يوم 15 يوليو الجاري، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

ومن جانبه، أكد أسامة رشدي، المدير التنفيذي للشئون الفنية لشركة "روتانا" بالقاهرة، أن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتم الإنتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالأغنية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى حتى تليق بحجم النجمين الكبيرين في عالم الغناء، متمنيا أن تلقى الأغنية والكليب إعجاب الجمهور عقب طرحها.

محمد منير تامر حسني روتانا دويتو الذوق العالي
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