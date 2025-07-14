إعلان

بـ "ملابس البحر".. أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ ملك قورة تخطف بها الأنظار

09:00 ص الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جلسة تصوير لـ ملك قورة (3)
  • عرض 6 صورة
    جلسة تصوير لـ ملك قورة (2)
  • عرض 6 صورة
    جلسة تصوير لـ ملك قورة (1)
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة تقضي اجازة الصيف (1)
  • عرض 6 صورة
    ملك قورة تقضي اجازة الصيف (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ملك قورة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف.

وظهرت ملك بإطلالة جريئة، مرتدية ملابس تناسب أجواء الصيف والبحر، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع صور ملك قورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وجميلة"، "الأجمل على الإطلاق"، "لوكا القمر"، "أنتي جميلة جدا"، "جمالك جمال مش عادي".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

اقرأ أيضا..

هل وصفت حلا شيحة زواجها من معز مسعود بالأصعب في حياتها؟.. الفنانة توضح

زوجة عصام صاصا تعلق على مشاجرة وقعت بـ"الكافيه" الخاص به

ملك قورة انستجرام ملك قورة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟