كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ملك قورة عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف.

وظهرت ملك بإطلالة جريئة، مرتدية ملابس تناسب أجواء الصيف والبحر، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع صور ملك قورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وجميلة"، "الأجمل على الإطلاق"، "لوكا القمر"، "أنتي جميلة جدا"، "جمالك جمال مش عادي".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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