شاليمار الشربتلي تصدر بيانا بشأن مشاجرة الساحل الشمالي

القاهرة - مصراوي:

أصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، بيانا حول ما تم تداوله حول علاقتها بمشاجرة وقعت في الساحل الشمالي.

وأكدت "الشربتلي" في بيان لها، اليوم الأحد، أنها تابعت ما تم تداوله في بعض المواقع ‎الإلكترونية الخاصة بشجار في الساحل الشمالي كانت هي أحد اطرافه، مشيرة إلى أن كل ما ورد في هذه الأخبار لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف وهذه الواقعة لم تحدث وهي واقعة مختلقة تماما إن كان المقصود منها شخصها.

وأضافت في بيانها؛ كان حريا بهذه المواقع التأكد من هذه الشائعة قبل نشرها وترويجها خاصة كونها قصة مضحكة لا يمكن أن تحدث دون إلقاء القبض على الطرف الآخر لأننا في دولة قانون ولسنا في غابة.

ونوهت "الشربتلي"، إلى أنها وقت انتشار هذه الشائعة كانت تتواجد وزوجها وابنتهما في جزر البحر المتوسط بصحبة أصدقاء لها.