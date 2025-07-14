15 صورة جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

كتب - معتز عباس.

كشفت الفنانة روجينا عن صورًا جديدة من حفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، والذي احتفل به الأسبوع الماضي بحضور نجوم الفن والإعلام.

ونشرت روجينا صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وبناته، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، موجه التهنئة لـ رامي إمام: "ألف مليون مبروك يا رامي".

كما وجهت الفنانة مي كساب التهنئة لـ رامي إمام، بمناسبة زفاف نجله عادل، ونشرت صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فرح إبن الغالي المحترم إبن الأصول عقبال البكاري الله يسعدكم".

وظهرت مي كساب في الصور بصحبة المخرج رامي إمام والفنان هشام ماجد، والفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد ثروت.

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