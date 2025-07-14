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15 صورة جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

12:32 ص الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    روجينا وبناتها
  • عرض 16 صورة
    اشرف زكي وماجدة زكي وروجينا
  • عرض 16 صورة
    روجينا وماجدة زكي
  • عرض 16 صورة
    روجينا وماجدة زكي وبنات شقيقها
  • عرض 16 صورة
    ماجدة زكي وبنات روجينا
  • عرض 16 صورة
    ماجدة زكي وبنات شقيقها
  • عرض 16 صورة
    عائلة اشرف زكي
  • عرض 16 صورة
    مي كساب تهنئ رامي امام بزفاف ابنه
  • عرض 16 صورة
    مي كساب في حفل زفاف نجل رامي امام
  • عرض 16 صورة
    ماجدة زكي وشقيقها اشرف زكي
  • عرض 16 صورة
    مي كساب وهشام ماجد ورامي امام ومحمد ثروت
  • عرض 16 صورة
    نجوم الفن في زفاف نجل رامي امام
  • عرض 16 صورة
    مي كساب ورامي امام
  • عرض 16 صورة
    هشام ماجد ومي كساب ورامي امام
  • عرض 16 صورة
    اشرف زكي ولحظة سعيدة مع شقيقته وزوجته
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كتب - معتز عباس.

كشفت الفنانة روجينا عن صورًا جديدة من حفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، والذي احتفل به الأسبوع الماضي بحضور نجوم الفن والإعلام.

ونشرت روجينا صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بحضور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وبناته، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، موجه التهنئة لـ رامي إمام: "ألف مليون مبروك يا رامي".

كما وجهت الفنانة مي كساب التهنئة لـ رامي إمام، بمناسبة زفاف نجله عادل، ونشرت صورًا من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فرح إبن الغالي المحترم إبن الأصول عقبال البكاري الله يسعدكم".

وظهرت مي كساب في الصور بصحبة المخرج رامي إمام والفنان هشام ماجد، والفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد ثروت.

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زفاف حفيد الزعيم روجينا عادل إمام رامي إمام
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