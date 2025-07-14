إعلان

حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى

12:05 ص الإثنين 14 يوليه 2025
حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في سامح عبدالعزيز، نقل لطفي لبيب إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة ، نرمين الفقي تشارك جمهورها صورًا أثناء ممارستها التمارين الرياضية، حلا شيحة تكشف تفاصيل زواجها من معز مسعود، موعد أول حفل لـ إدوارد في الساحل الشمالي بعد إجراءه عملية جراحية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

أحمد سعد روبي أغنية تاني سوبرمان كنزي دياب إدوارد علي قدورة زوجة عصام صاصا عصام صاصا حلا شيحة نرمين الفقي سامح عبدالعزيز عزاء سامح عبدالعزيز لطفي لبيب المركز الكاثوليكي المصري للسينما نقل لطفي لبيب إلى المستشفى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ "فستان قصير".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يغازلها

إعلان

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء