إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في سامح عبدالعزيز، نقل لطفي لبيب إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة ، نرمين الفقي تشارك جمهورها صورًا أثناء ممارستها التمارين الرياضية، حلا شيحة تكشف تفاصيل زواجها من معز مسعود، موعد أول حفل لـ إدوارد في الساحل الشمالي بعد إجراءه عملية جراحية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: