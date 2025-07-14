إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

شاركت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها وظهرت وسط الطبيعة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

راندا البحيري

خطفت الفنانة راندا البحيري الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية أنيقة.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة وارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مريم أوزرلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي جمهورها صورًا جديدة لها وظهرت بشورت قصير، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

تاليا تامر حسني

نشرت تاليا حسني ابنه الفنان تامر حسني صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على تفاعل عدد كبير من الجمهور.

نادين الراسي

تألقت نادين في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض.

يمنى طولان

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها صورة جديدة جمعتها بالسيناريست إنجي علاء، والفنانة إيمان العاصي، ونشرتها عبر من خلال حسابها على موقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة صيفية مميزة ارتدت خلالها تنوب باللون الأبيض وبنطلون أزرق، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة