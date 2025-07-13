كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورًا جريئة بفستان قصير، على حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت هيفاء، تعليقًا على الصور: "عزيزي الصيف، توقف عن التباهي بنفسك نحن نعلم أنك مثير"، والتي تفاعل معها المتابعين والجمهور .

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "أنا سعيد بيكي"، "لوحة فنية"، ملكة جمال الكون"، "سيدة الجمال"، "كل ما تكبر تصير أحلى".

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للإطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.

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