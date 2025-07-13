بالصور.. مي عمر وهدى الإتربي في عزاء المخرج سامح عبد العزيز

كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وقدمت الفنانة مي عمر والفنانة شيماء سيف واجب العزاء لأسرة المخرج الراحل، الذي غاب عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه لوعكة مفاجأة، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

كما حضر العزاء عددً من نجوم الفن، أبرزهم الفنان يوسف الشريف، الفنان باسم سمرة، الفنانة شيرين، الفنانة نسرين أمين، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنانة هدى الإتربي وغيرهم.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا الخميس الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية، ألمت به ودخل على أثرها إلى المستشفى قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وشُيعت جنازة المخرج سامح عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، الخميس الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن على حضور مراسم تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، بينهم روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، صبري فواز.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وأعلن خبر الوفاة، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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