كتب - معتز عباس:

أقيم منذ قليل، عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

حرص عددً من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء، ومواساة أسرة المخرج الراحل، أبرزهم السيناريست مدحت العدل، الإعلامية هالة سرحان، المنتج محمد العدل، الفنان يوسف الشريف، الفنان باسم سمرة، الفنانة شيرين، الفنانة نسرين أمين.

كما قدم واجب العزاء، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، الفنانة مي عمر والفنانة شيماء سيف، الفنانة هند عاكف، الفنان إسماعيل فرغلي، وغيرهم.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا الخميس الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية، ألمت به ودخل على أثرها إلى المستشفى قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وشُيعت جنازة المخرج سامح عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، الخميس الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن على حضور مراسم تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، بينهم روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، صبري فواز.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وأعلن خبر الوفاة، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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