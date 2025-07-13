كتب - معتز عباس:

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تفاصيل الحالة الصحية للفنان القدير لطفي لبيب.

وقال الأنبا دانيال في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن لطفي لبيب نقل للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وهو حاليًا في المستشفى.

ونفى رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حقيقة ما يتردد حول تعرض لطفي لبيب للإصابة بجلطة في المخ، مؤكدًا أن تلك الإصابة كانت قديمة، وحاليًا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً داخل غرفة العناية المركزة.

وأضاف أن لطفي لبيب موجود داخل المستشفى، ويطلب من جمهوره في الوقت الحالي الدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أن من آخر أعمال لطفى لبيب المشاركة في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة، سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.

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