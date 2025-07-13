آخر ظهور لـ غادة عبدالرازق قبل تعرضها لكسر في الساق (صورة)

كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة غادة عبدالرازق لـ جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على السوشيال ميديا، صورة لها قبل إصابتها في قدمها.

ونشرت غادة عبدالرازق، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مباشرة قبل أن تكسر ساقي".

وكانت غادة، ظهرت في فيديو عبر حسابها بـ "انستجرام" وهي جالسة على كرسي متحرك، تحاول التحرك به، وصوت من يقوم بتصويرها يقول "فسحة غادة في الساحل"، لترد هي مازحة "عايزة أروح أطلع الرخصة" وتعلق من تصورها "محتاجة تتدربي شوية مش هيدوهالك على طول".

وكتبت غادة في تعليقها على الصور والفيديوهات "يوميات غادة عبدالرازق في الساحل أول أسبوع.. ربنا يستر على بقية الشهر، بحبكم".

اقرأ أيضا..

أحمد سعد وروبي يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "تاني" من ألبوم "بيستهبل"



بعد الإشادات الواسعة.. 25 صورة للنجم يحيى الفخراني من عرض "الملك لير"



